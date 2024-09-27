Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1873 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 95,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность VG
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 28 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность VF25 ANACS
Цена
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Где продать?
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