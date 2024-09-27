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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1873 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1873 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 95,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком B. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе London Coins - June 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность VG
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе London Coins - February 28, 2015
Продавец London Coins
Дата 28 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность VF25 ANACS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Heritage - January 2, 2014
Германия 1 пфенниг 1873 B на аукционе Heritage - January 2, 2014
Продавец Heritage
Дата 2 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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