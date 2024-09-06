1 пфенниг 1873 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2958 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.

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