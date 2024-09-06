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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1873 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1873 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 184,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2958 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Bruun Rasmussen - November 26, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 850 DKK
Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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