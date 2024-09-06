Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1873 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 184,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2958 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 850 DKK
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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