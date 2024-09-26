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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1914 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1914 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1914 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,978,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 8506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 925 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1914 J на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Numis Arena - January 13, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1914 J на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 1 марка 1914 J на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
Германия 1 марка 1914 J на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 1 марка 1914 J на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - August 16, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 16 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1914 J на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
Германия 1 марка 1914 J на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1914 J на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Германия 1 марка 1914 J на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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