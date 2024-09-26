Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1914 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,978,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 8506 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 925 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
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Дата 24 февраля 2024
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Сохранность MS65 PCGS
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Дата 29 октября 2023
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Дата 8 сентября 2023
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Дата 6 сентября 2023
Сохранность MS66 ННР
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Дата 30 мая 2023
Сохранность MS64 CGC
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Дата 2 апреля 2023
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Сохранность PF67 CAMEO NGC
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Дата 22 декабря 2022
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