Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1914 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,911,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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