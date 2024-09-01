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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1914 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1914 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1914 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,911,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2136 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 6 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - June 2, 2024
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1914 G на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1914 G на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1914 G на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 G на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1914 G на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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