Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1914 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,235,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- COINSNET (2)
- Frühwald (1)
- Heritage (5)
- Höhn (2)
- Karamitsos (2)
- Katz (11)
- Künker (3)
- Numis Arena (2)
- Numisbalt (1)
- Numismatica Ferrarese (2)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (1)
- Sartor Numismatica (1)
- Stack's (1)
- Stare Monety (4)
- Teutoburger (2)
- Universum Coins GmbH (4)
- WAG (2)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Денга1700 (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 марка 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск