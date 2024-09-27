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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1914 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1914 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1914 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,235,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1914 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4486 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 96 EUR
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1914 E на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1914 E на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Numis Arena - January 13, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 13 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stack's - January 19, 2023
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1914 E на аукционе Sartor Numismatica - October 28, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1914 E на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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