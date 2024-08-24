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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1913 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1913 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1913 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 368,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1913 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2283 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Zöttl (1)
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Karamitsos - September 12, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1913 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1913 J на аукционе London Coins - March 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1913 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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