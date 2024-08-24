Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1913 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 368,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1913 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2283 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность MS63 ANACS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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