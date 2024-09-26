Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1913 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 275,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1913 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2349 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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