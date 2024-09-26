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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1913 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1913 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1913 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 275,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1913 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2349 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 425 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Германия 1 марка 1913 G на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1913 G на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1913 G на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1913 G на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VG
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1913 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1913 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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