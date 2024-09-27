Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1913 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1913 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1913 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1913 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (5)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (1)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • La Galerie Numismatique (6)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1913 F на аукционе La Galerie Numismatique - December 18, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 18 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1913 F на аукционе La Galerie Numismatique - September 13, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 13 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1913 F на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1913 F на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1913 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск