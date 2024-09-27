Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1913 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1913 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (5)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- ibercoin (1)
- Katz (3)
- Künker (2)
- La Galerie Numismatique (6)
- WAG (1)
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 марка 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск