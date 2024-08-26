Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1912 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 409,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2401 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 875 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (4)
- Katz (3)
- Künker (3)
- Rio de la Plata (1)
- Teutoburger (4)
- Zöttl (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск