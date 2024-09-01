Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1912 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 502,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 марка 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск