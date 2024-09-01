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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1912 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1912 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1912 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 502,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (2)
Германия 1 марка 1912 F на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 1 марка 1912 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1912 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1912 F на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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