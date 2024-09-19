Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1912 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1912 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1912 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 708,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61078 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 14 февраля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (5)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Numisor (1)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (2)
Германия 1 марка 1912 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - April 3, 2014
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - April 3, 2014
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - January 3, 2013
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - January 3, 2013
Продавец Heritage
Дата 3 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - December 6, 2011
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - December 6, 2011
Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - November 1, 2011
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - November 1, 2011
Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2011
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1 марка 1912 E на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1912 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск