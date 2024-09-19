Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1912 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 708,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 61078 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 14 февраля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2011
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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