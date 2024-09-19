Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1912 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 632,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2017 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
- WAG (1)
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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