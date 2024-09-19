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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1912 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1912 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1912 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 632,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2017 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
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  • HIRSCH (1)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1912 D на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 1 марка 1912 D на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 1 марка 1912 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1912 D на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1912 D на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1912 D на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1912 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1912 D на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1912 D на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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