Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1912 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,439,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2013
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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