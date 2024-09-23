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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1912 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1912 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1912 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,439,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1912 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Германия 1 марка 1912 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 1 марка 1912 A на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Германия 1 марка 1912 A на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Германия 1 марка 1912 A на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 1 марка 1912 A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1912 A на аукционе Heritage - January 10, 2013
Германия 1 марка 1912 A на аукционе Heritage - January 10, 2013
Продавец Heritage
Дата 10 января 2013
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1912 A на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1912 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS67 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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