Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1911 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1911 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1911 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 812,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (2)
  • Katz (2)
  • Künker (6)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1911 J на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Stack's - August 7, 2020
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1911 J на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1911 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск