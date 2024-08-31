Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1911 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 812,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
416 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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