Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1911 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 305,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2347 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.
Сохранность
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- Teutoburger (5)
- WAG (5)
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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