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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1911 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1911 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1911 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 305,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2347 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (5)
Германия 1 марка 1911 G на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 1 марка 1911 G на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 1 марка 1911 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1911 G на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 G на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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