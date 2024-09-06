Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1911 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 773,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2555 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1300 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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