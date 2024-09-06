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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1911 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1911 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1911 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 773,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2555 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1300 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1911 F на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 марка 1911 F на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 1 марка 1911 F на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1911 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1911 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1911 F на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1911 F на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 F на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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