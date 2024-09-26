Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1911 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 738,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 22660 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 20 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 18 января 2014
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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