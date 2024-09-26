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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1911 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1911 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1911 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 738,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 22660 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460 USD. Торги состоялись 20 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Stack's - January 20, 2020
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе InAsta - July 10, 2019
Продавец InAsta
Дата 10 июля 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Stephen Album - January 18, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 18 января 2014
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1911 E на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Германия 1 марка 1911 E на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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