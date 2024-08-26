Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1911 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 126,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4466 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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