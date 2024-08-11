Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1911 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,693,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 7 июля 2014
Сохранность PF64 ANACS
Цена
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Где продать?
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