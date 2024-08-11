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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1911 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1911 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1911 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,693,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1911 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (2)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34370 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Германия 1 марка 1911 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1911 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе Stack's - July 7, 2014
Германия 1 марка 1911 A на аукционе Stack's - July 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 июля 2014
Сохранность PF64 ANACS
Цена
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Германия 1 марка 1911 A на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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