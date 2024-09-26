Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1910 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,094,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4464 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 159 USD
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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