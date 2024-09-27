Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1910 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 610,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2345 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.
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- Денга1700 (1)
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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