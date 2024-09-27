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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1910 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1910 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1910 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2345 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
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  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • Денга1700 (1)
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Frühwald - July 31, 2016
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Frühwald - January 30, 2016
Продавец Frühwald
Дата 30 января 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе La Galerie Numismatique - September 9, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1910 G на аукционе La Galerie Numismatique - June 17, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 17 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1910 G на аукционе La Galerie Numismatique - April 29, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 29 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1910 G на аукционе La Galerie Numismatique - February 26, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 26 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1910 G на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1910 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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