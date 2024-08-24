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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1910 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1910 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1910 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,631,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2355 проданному на аукционе Katz Auction за 525 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1910 F на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1910 F на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1910 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Sartor Numismatica - October 28, 2022
Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1910 F на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1 марка 1910 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1 марка 1910 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1910 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Германия 1 марка 1910 F на аукционе Heritage - October 20, 2016
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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