Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1910 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,631,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2355 проданному на аукционе Katz Auction за 525 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sartor Numismatica
Дата 28 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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