Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1910 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,050,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1450 USD. Торги состоялись 20 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU58 CGC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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