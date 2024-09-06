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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1910 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1910 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1910 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,050,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2951 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1450 USD. Торги состоялись 20 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1910 E на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность AU58 CGC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1910 E на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Германия 1 марка 1910 E на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1910 E на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Германия 1 марка 1910 E на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 E на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1910 E на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1910 E на аукционе Stack's - August 20, 2018
Германия 1 марка 1910 E на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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