Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1910 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,870,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22502 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 380 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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