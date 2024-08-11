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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1910 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1910 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1910 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,870,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22502 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 380 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Германия 1 марка 1910 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1910 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Германия 1 марка 1910 A на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1910 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU58 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Heritage - November 29, 2018
Германия 1 марка 1910 A на аукционе Heritage - November 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2018
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1910 A на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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