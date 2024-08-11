1 марка 1910 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1910 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22502 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 380 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность PROOF (7) UNC (7) AU (15) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (2) AU58 (1) PF67 (3) PF66 (3) CAMEO (3) Сервис NGC (6) CGC (1) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

ANTIUM AURUM (2)

Aurea (1)

BAC (12)

COINSNET (1)

Heritage (5)

Höhn (2)

Katz (1)

Künker (1)

MUNZE (2)

Niemczyk (1)

Stack's (1)

Денга1700 (1)