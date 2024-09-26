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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1909 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1909 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1909 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 53,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (11)
  • WCN (2)
  • Westfälische (2)
Германия 1 марка 1909 J на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1909 J на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 марка 1909 J на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Skanfil Auksjoner AS - November 9, 2022
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Gärtner - October 12, 2020
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1909 J на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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