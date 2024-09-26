Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1909 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 53,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (2)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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