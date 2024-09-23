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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1909 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1909 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1909 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 854,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2344 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • WAG (2)
Германия 1 марка 1909 G на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 1 марка 1909 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 43 EUR
Германия 1 марка 1909 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1909 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1909 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1909 G на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1909 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1909 G на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1909 G на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1909 G на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1909 G на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1909 G на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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