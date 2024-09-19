Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1909 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (111) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4037 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 750 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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