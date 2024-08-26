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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1909 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1909 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1909 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,968,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1753 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1909 D на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1909 D на аукционе VAuctions - July 6, 2022
Продавец VAuctions
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1909 D на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1909 D на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1909 D на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1909 D на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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