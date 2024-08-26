Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1909 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,968,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1909 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1753 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 300 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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