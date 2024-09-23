Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1908 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 653,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 51107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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