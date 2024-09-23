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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1908 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1908 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1908 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 653,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 51107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 марка 1908 J на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 1 марка 1908 J на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Германия 1 марка 1908 J на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1908 J на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Heritage - January 12, 2010
Германия 1 марка 1908 J на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Heritage - January 7, 2008
Германия 1 марка 1908 J на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 J на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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