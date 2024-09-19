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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1908 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1908 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1908 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 488,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1908 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 марка 1908 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1908 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе London Coins - March 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1908 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 G на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1 марка 1908 G на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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