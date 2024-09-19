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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1908 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1908 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1908 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 802,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе VL Nummus за 2600 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность PR65 CAM PCGS
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Германия 1 марка 1908 F на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1908 F на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 1 марка 1908 F на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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