Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1908 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 802,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе VL Nummus за 2600 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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