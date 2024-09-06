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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1908 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1908 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1908 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 596,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 134 USD
Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Aurea - April 9, 2019
Продавец Aurea
Дата 9 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 E на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 E на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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