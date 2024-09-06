Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1908 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 596,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 134 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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