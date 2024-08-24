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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1908 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1908 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1908 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,126,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Numisbalt за 675 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 1 марка 1908 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 1 марка 1908 D на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1908 D на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1908 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Германия 1 марка 1908 D на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1908 D на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1908 D на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 D на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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