Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1908 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,126,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Numisbalt за 675 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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