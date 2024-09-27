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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1908 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1908 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1908 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,338,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 200 USD. Торги состоялись 17 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 марка 1908 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Германия 1 марка 1908 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1908 A на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Stephen Album - May 19, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Goldberg - February 20, 2018
Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 1 марка 1908 A на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1908 A на аукционе Heritage - October 7, 2000
Германия 1 марка 1908 A на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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