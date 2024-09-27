1 марка 1908 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 200 USD. Торги состоялись 17 мая 2018.

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