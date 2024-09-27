Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1908 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,338,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1908 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 200 USD. Торги состоялись 17 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 19 мая 2018
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 20 февраля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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