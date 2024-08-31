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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1907 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1907 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1907 года J "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,833,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 2200 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 J на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 1 марка 1907 J на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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