Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1907 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,833,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 2200 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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