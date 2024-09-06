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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1907 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1907 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1907 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,035,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Roma Numismatics - June 25, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 25 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO
Цена
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1907 G на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 1 марка 1907 G на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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