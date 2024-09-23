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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1907 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1907 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1907 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,704,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 360 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Германия 1 марка 1907 F на аукционе MUNZE - May 30, 2023
Продавец MUNZE
Дата 30 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1907 F на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе BAC - December 19, 2017
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1907 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 F на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1907 F на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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