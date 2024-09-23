Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1907 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,704,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 360 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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