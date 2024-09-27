Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1907 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,265,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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