Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1907 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,387,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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