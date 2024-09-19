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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1907 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1907 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1907 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Numis.be - Eeckhout Joselito

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,387,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1907 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1 марка 1907 D на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе VAuctions - July 6, 2022
Продавец VAuctions
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Numisor - November 15, 2019
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Stephen Album - July 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - June 22, 2017
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - June 22, 2017
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - January 16, 2013
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Numis.be - November 25, 2012
Продавец Numis.be
Дата 25 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - September 11, 2012
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - November 9, 2010
Германия 1 марка 1907 D на аукционе Heritage - November 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2010
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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