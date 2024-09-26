Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1907 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,201,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9741 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 1600 EUR. Торги состоялись 15 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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