1 марка 1907 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9741 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 1600 EUR. Торги состоялись 15 июня 2020.

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