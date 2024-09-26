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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1907 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1907 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1907 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,201,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1907 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9741 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 1600 EUR. Торги состоялись 15 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Денга1700 (5)
Германия 1 марка 1907 A на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Германия 1 марка 1907 A на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Германия 1 марка 1907 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Германия 1 марка 1907 A на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1907 A на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1907 A на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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