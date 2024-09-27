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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1906 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1906 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1906 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 745,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1906 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3620 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 240 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе BAC - December 19, 2017
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1906 E на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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