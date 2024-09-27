Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1906 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 745,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1906 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3620 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 240 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2016.
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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