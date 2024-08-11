Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1906 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,412,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1906 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2844 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2014.
Сохранность
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- Денга1700 (1)
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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