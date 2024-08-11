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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1906 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1906 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1906 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,412,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1906 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2844 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 11 февраля 2014.

Сохранность
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  • Денга1700 (1)
Германия 1 марка 1906 D на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1906 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1906 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1906 D на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Германия 1 марка 1906 D на аукционе London Coins - December 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1906 D на аукционе London Coins - June 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1906 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 D на аукционе London Coins - March 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1906 D на аукционе London Coins - September 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1906 D на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1906 D на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 D на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 D на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 D на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1906 D на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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