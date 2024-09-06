Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1906 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,414,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1906 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3057 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 CGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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