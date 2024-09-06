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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1906 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1906 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1906 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,414,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1906
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1906 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3057 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 1 марка 1906 A на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS61 CGC
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе InAsta - May 5, 2022
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1906 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1906 A на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Artemide Aste - March 28, 2020
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Artemide Aste - March 28, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Tauler & Fau - December 16, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1906 A на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Германия 1 марка 1906 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1906 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1906 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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