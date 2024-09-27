Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1905 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,021,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
******
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