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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1905 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1905 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1905 года G "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 860,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2025 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Германия 1 марка 1905 G на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 марка 1905 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 1 марка 1905 G на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1905 G на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1905 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1905 G на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1905 G на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 G на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 G на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1905 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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