Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1905 года G "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 860,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2025 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Tauler & Fau (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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