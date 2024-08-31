Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1905 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1905 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1905 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Grün (1)
  • Heritage Eur (3)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Sonntag (1)
Германия 1 марка 1905 F на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11940 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Heritage Eur - November 17, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1905 F на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1905 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск