Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1905 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
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