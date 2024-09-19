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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1905 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1905 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1905 года E "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 931,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2418 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.

Сохранность
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  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • Rio de la Plata (1)
  • Teutoburger (2)
  • TMAJK sro (1)
Германия 1 марка 1905 E на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 1 марка 1905 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1905 E на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1905 E на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 1 марка 1905 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Artemide Aste - June 22, 2016
Германия 1 марка 1905 E на аукционе Artemide Aste - June 22, 2016
Продавец Artemide Aste
Дата 22 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 E на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1905 E на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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