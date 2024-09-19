Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1905 года E "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 931,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2418 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 24 мая 2011.
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- TMAJK sro (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 22 июня 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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