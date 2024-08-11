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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1905 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1905 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1905 года D "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,759,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1339 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Artemide Aste - March 28, 2020
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Artemide Aste - March 28, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1905 D на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Heritage - March 16, 2017
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Heritage - March 16, 2017
Продавец Heritage
Дата 16 марта 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Heritage - August 22, 2013
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Heritage - August 22, 2013
Продавец Heritage
Дата 22 августа 2013
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Heritage - April 18, 2013
Германия 1 марка 1905 D на аукционе Heritage - April 18, 2013
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1905 D на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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