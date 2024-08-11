Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1905 года D "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,759,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1905
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1339 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 марта 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 августа 2013
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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