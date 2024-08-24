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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1905 года A "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1905 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1905 года A "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,303,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1905
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1905 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5387 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1905 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Германия 1 марка 1905 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 1 марка 1905 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 1 марка 1905 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе InAsta - April 26, 2023
Продавец InAsta
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1905 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1905 A на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1905 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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