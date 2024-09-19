Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1904 года J "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,021,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1904
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1904 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1200 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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